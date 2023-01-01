Велосипед Eltreco GM Porter (2015)

Один и тот же велосипед с разными шинами ведет себе принципиально по-разному. Шины выпускаются для любых погодных и рельефных условий, для велосипедистов разной подготовки. Выбор правильной резины для каждой поездки существенно облегчит вам движение. Поставив шипастую широкую резину (700×40) на гибрид вы приблизите поведение велосипеда на дороге к поведению MTB. Поставив узкие клинчера (700×28), вы приблизите его поведение к шоссейному велосипеду. В случае с MTB гладкая резина типа слик (slick) и полу-слик облегчит ваше движение по хорошей дороге с твердым покрытием. Функции переднего и заднего колеса на велосипеде отличаются, поэтому часто на них используются различные покрышки. Также следует учесть, что сейчас в ходу два варианта ниппеля для накачки камер — Presto (велониппель, французский ниппель) и Schraeder (автониппель). Для некоторых ободов требуется удлиненный ниппель. Соответственно, обода бывают двух типов, и при покупке камеры для вашего велосипеда следует учитывать тип используемого ниппеля.