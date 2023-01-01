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Велосипед Eltreco GM Porter (2015)

Версия в PDF - Велосипед Eltreco GM Porter (2015) Версия в PDF Версия для печати Велосипед Eltreco GM Porter (2015) Версия для печати
Артикул: 1112895
Оценка:
Снят с производства (нет в наличии)
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Фото Велосипед мужской, женский Eltreco GM Porter 2015
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О бренде
45 100 ₽
-10%
40 600 ₽
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Тип рамы:
Сталь
Тип вилки:
Пружинно-эластомерная
Тип ободов:
Двойные
Тип тормозов:
Ободные механические
Вес:
45 кг.
Другие года этой модели:
2017 2016
Где купить? Как выбрать размер?
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Спецификации
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Трехколесный электровелосипед, оснащенный двигателем GM мощностью 350 Вт и передним приводом. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка, двойные обода, передний тормоз - ручной, задний - барабанный, Li-Mn аккумулятор (36В, 12 Ач), защита цепи, 2 корзины для перевозки грузов. Максимальная скорость: 20-25 км/ч. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам, а также для перевозки различных грузов. Диаметр колес - 22/20 дюймов. Вес - 45 кг.

Для кого: мужской, женский

﻿
Рама Рама
Рама

Главная составная часть велосипеда. Она служит «скелетом» всех его механизмов. Рамы подразделяются по назначению: кросc-кантри, байкер-кросс, дертовые и т.д. По количеству амортизаторов одноподвесные (один передний амортизатор), двухподвесные (два амортизатора). По применяемым материаллам стальные, хромо-молибденовые, алюминиевые, магниевые и карбоновые. Ростовка э то размер рамы. Измеряется от оси кареточного вала до начала подседельного штыря.

Стальная
﻿
Вилка Вилка
Вилка

Составная часть велосипеда. Служит для крепления переднего колеса и направления его движения. Бывают жесткие и амортизационные. Амортизационные вилки поглощают энергию ударов, возникающих при наезде на препятствие. По рабочим элементам амортизационные вилки подразделяются на эластомерные, пружинные, масляные, пневматические. Также эти рабочие элементы чаще встречаются в сочетаниях. Жесткие вилки используются для катания по асфальтированным покрытиям. Они не раскачиваются, что позволяет значительно увеличить КПД педалирования.

Амортизационная
﻿
Амортизатор Амортизатор
Амортизатор

Задний амортизатор велосипеда состоит из пружины (рессоры) и демпфера - элемента демпфирующего колебания. Рессора представляет собой витую пружину из стали или титана, а в некоторых моделях велосипедов, где важен низкий вес (кросс-кантри, бэк-кантри) - воздушный картридж. Металлические пружины ставятся на фрирайдные и даунхилльные модели велосипедов, потому что они могут быстро сжиматься и разжиматься, когда нужна оперативная реакция на неровности трассы при очень большой скорости. Чтобы подвеска работала эффективно, жёсткость пружины должна быть оптимально подобрана под вес гонщика.

Есть, с регулировкой жесткости
﻿
Тормоза Тормоза
Тормоза

Относятся к механизмам управления движения байка. На односкоростных байках и байках с планетарным механизмом переключения передач тормоза встроены в корпус задней втулки, и торможение осуществляется вращением педалей назад. На многоскоростных байках тормоза бывают клещевые (дорожные и шоссейные байки), кантиливерные (детские и байки бюджетной серии). Самые распространенные векторные тормоза V-BRAKE. Также все большей популярностью пользуются дисковые тормоза, они бывают механические и гидравлические. Принцип действия в том, что торможение происходит при зажимании тормозного диска, а не обода, как у ранее перечисленных тормозов.

Передний V-BRAKE, задний барабанный тормоз
﻿
Каретка Каретка
Каретка

Один из немногих узлов байка, который практически невидим. Прямое назначение каретки — передавать вращательное движение одной педали другой. Принципиальное устройство кареточного узла предельно просто. Основной деталью является вал, который вращается на подшипниках. К концам вала крепятся шатуны с педалями. А вот технических вариантов решений много. Самым распространённым вариантом в данный момент является картриджная система. Она представляет собой неразборную капсулу, внутри которой установлены подшипники и вал, а в ней заложено определенное количество смазки. Удобство данной системы в том что такой узел не требует дополнительных регулировок и смазок.

Разборная
﻿
Обода Обода
Обода

На данный момент подавляющее количество ободов изготавливается из алюминиевых сплавов. Такие обода значительно легче стальных, встречающихся иногда на самых дешевых горных велосипедах, а также большинстве городских. При этом прочность дешевых стальных ободов крайне низка, а ободные тормоза работают с ними значительно хуже, чем с алюминиевыми. Самые простые обода (прогулочные) обычно выполняются одностенными, то есть профиль такого обода похож на букву «U». Более совершенным типом ободов, которые могут иметь меньший вес при большей прочности, являются двухстенные (двойные) обода (кросс-кантри и даунхил), в которых в серединке «U» добавлена горизонтальная перемычка. Обода для фрирайда, а тем более для даунхила, могут быть значительно шире обычных. При увеличении ширины обода, заметно увеличивается и его поперечная жесткость.

22/20
Тип рамы Тип рамы
Сталь
Тип вилки Тип вилки
Пружинно-эластомерная
Тип ободов Тип ободов
Двойные
Тип тормозов Тип тормозов
Ободные механические
Вес Вес
45 кг.
﻿
Цепь Цепь
Цепь

Передает вращение от шатунов на кассету. Теоретически цепь представляет собой подшипники скольжения (втулки), соединенные между собой боковыми пластинами. Цепи разнятся по длине, то есть количеству звеньев, и по ширине. Чем больше скоростей на велосипеде, тем цепь уже. Данный элемент является открытым, поэтому нуждается в частой смазке и чистке. Во многом плавное переключение передач, а соответственно и ход велосипеда зависят от смазки цепи и степени ее загрязнения.

MAVA
﻿
Педали Педали
Педали

Велосипедные педали делятся на несколько видов по типу катания - прогулочные, универсальные (МТБ), шоссейные, кросскантрийные, даунхилл, акробатика. На все типы велопедалей, особенно на спортивные, можно устанавливать туклипсы. Это ремешки, которыми нога пристёгивается к педали. На педали с туклипсами можно не только нажимать, но и подтягивать их вверх. В этом случае легче забираться на горки, ехать по вязкому грунту, так как работают обе ноги. Существенный недостаток применения туклипсов - нельзя быстро снять ногу с педали.

металло-пластиковые
﻿
Подседельный штырь Подседельный штырь
Подседельный штырь

Для туризма в спортивном стиле и кросс-кантри хорошим вариантом будут сподседельные трубы следующих фирм: Tacoma (UNIVEGA), МountainBike (Merida), Ritchey и Race Face. Подседельный штырь должен соответствовать классу велосипеда в целом. Отдельно следует рассмотреть амортизационный подседельный штырь. Он представляет собой эластомерный амортизатор, расположенный в верхней части стандартного подседельного штыря. Размер обычно 27.2, но существуют переходники и под другие диаметры. Хорошие амортизационные подседельные штыри делает фирма Rock Shox. Есть гораздо более дешевые варианты, но они больше мешают, чем обеспечивают комфорт. Амортизационный подседельный штырь — достаточно спорный элемент оборудования. Для туризма он вполне оправдан, но для длительных прогулок обычно его не используют.

с амортизацией
﻿
Седло Седло
Седло

Конструкция у всех седел примерно одинаковая. Крепятся они к подседельному штырю металлической рамкой, она бывает стальная, хромомолибденовая и титановая. Выбрать конечно лучше кожаное сиденье, оно подстроится под вас, что положительно отразится на его комфортности. Седло имеет 3 регулировки: продольное смещение (ближе — дальше от руля), поворот влево — вправо (ну тут главное параллельно байку закрепить :) и угол наклона. А отличаются ли женские седла от мужских? У современных девушек уже не такие большие бедра как раньше и нет необходимости в «женском» седле. Но вообще они существуют, по форме чуть короче и шире обычных.

комфортное с пружинами
﻿
Спицы Спицы
усиленные, из нержавеющей стали
﻿
Покрышки Покрышки
Покрышки

Один и тот же велосипед с разными шинами ведет себе принципиально по-разному. Шины выпускаются для любых погодных и рельефных условий, для велосипедистов разной подготовки. Выбор правильной резины для каждой поездки существенно облегчит вам движение. Поставив шипастую широкую резину (700×40) на гибрид вы приблизите поведение велосипеда на дороге к поведению MTB. Поставив узкие клинчера (700×28), вы приблизите его поведение к шоссейному велосипеду. В случае с MTB гладкая резина типа слик (slick) и полу-слик облегчит ваше движение по хорошей дороге с твердым покрытием. Функции переднего и заднего колеса на велосипеде отличаются, поэтому часто на них используются различные покрышки. Также следует учесть, что сейчас в ходу два варианта ниппеля для накачки камер — Presto (велониппель, французский ниппель) и Schraeder (автониппель). Для некоторых ободов требуется удлиненный ниппель. Соответственно, обода бывают двух типов, и при покупке камеры для вашего велосипеда следует учитывать тип используемого ниппеля.

CHAOYANG 22 х 1,75
﻿
Разработка Разработка
Австралия, Япония
﻿
Производство Производство
Китай, Южная Корея
﻿
Максимальный вес велосипедиста Максимальный вес велосипедиста
100 кг.
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Тип рамы:
Алюминий
Тип вилки:
Жесткая
Задний перекл:
Планетарная 3-sp
Скорости:
3
Тип тормозов:
Передний ручной, задний ножной
Вес:
29 кг.
Диаметр колес:
26 дюймов
Цвет-размер в наличии:
16 Синий-Желтый
Артикул:
1124258

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Тип рамы:
Сталь
Тип вилки:
Пружинно-эластомерная
Тип тормозов:
Ободные механические
Вес:
45 кг.
Артикул:
1112895
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Что бы упростить сравнение велосипедов, мы разделили основные элементы навесного оборудования на 8 классов.

Чем выше класс, тем выше надежность и технологичность каждого компонента.

Каждый велосипед имеет свой итоговый класс, который рассчитывается, как среднее арифметическое.

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